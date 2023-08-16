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Близько 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки загинули на війні в Україні

знищені окупанти з 76-ї десантно-штурмової дивізії
В окупованій Горлівці Донецької області зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мобілізованих мешканців міста

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Так, окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на ТОТ, аби заповнити втрати, й вже зараз формують списки чоловіків. Зокрема план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки», — йдеться у повідомленні.

Проте у відповідь місцеві скаржаться, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували до армії РФ у 2022 році.

«Зауважимо, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином. З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють», — додали у повідомленні.

16 августа, 2023 | Category: Новости, Россия, Украина

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