Близько 20 тисяч мобілізованих мешканців окупованої Горлівки загинули на війні в Україні

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Так, окупанти готуються до нової хвилі мобілізації на ТОТ, аби заповнити втрати, й вже зараз формують списки чоловіків. Зокрема план з мобілізації був представлений гауляйтерам з Горлівки», — йдеться у повідомленні.

Проте у відповідь місцеві скаржаться, що в місті зростає соціальна напруга, адже від початку повномасштабного вторгнення загинуло понад 20 тисяч мешканців міста, яких примусово мобілізували до армії РФ у 2022 році.

«Зауважимо, що мобілізація мешканців захоплених територій є міжнародним злочином. З мешканців ТОТ формують передові загони, які росіяни без належної підготовки кидають на українські загони, адже росіянам вигідна смерть українців незалежно від сторони за яку вони воюють», — додали у повідомленні.