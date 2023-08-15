ЗСУ мали успіх у напрямку Урожайного

Слова речника Генерального штабу Збройних Сил України, Андрія Ковальова, свідчать про продовження наступальних дій Сил оборони в різних напрямках. Напрямок на Мелітополь та Бердянськ зазнає просування, що було оголошено через telegram-канал медійного майданчика Сил оборони, що діє під керівництвом Міністерства оборони України.

Андрій Ковальов зауважив, що війська в районі Урожайного добилися успіху та закріпилися на досягнутих позиціях.

Крім того, зазначається, що військові дії тривають на південному напрямку від міста Бахмут, і українські війська активно стримують наступ російських сил на Куп’янському та Лиманському напрямках.

Андрій Ковальов додав, що противник намагався вести напади в районі Мар’їнки та Красногорівки, але безуспішно. Ворожі сили виявляють міцний опір, здійснюють переміщення своїх підрозділів та використовують резерви для спроби вплинути на ситуацію.