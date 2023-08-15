Трампу висунули нові звинувачення в спробі фальсифікації виборів у США

У понеділок пізно ввечері окружний прокурор Фані Вілліс висунув нові звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу у спробі фальсифікувати президентські вибори 2020 року у штаті Джорджія.

Видання CNN пише, що це вже четверта кримінальна справа, яку порушили проти колишнього президента Трампа, і друга — за звинуваченням у спробі фальсифікувати результати голосування на виборах 2020 року.

Обвинувальний вирок проти Трампа у штаті Джорджія за 11 пунктами став результатом дворічного розслідування, яке розпочалося після його телефонного дзвінка у січні 2021 року, під час якого тодішній президент Трамп припустив, що держсекретар Джорджії від Республіканської партії міг би допомогти йому “знайти 11 780 голосів”, необхідних для відновлення його незначної поразки від демократів.

В обвинувальному акті прокурори стверджують, що мала місце змова з метою змінити результати виборів 2020 року “на користь” Дональда Трампа.

“Відповідач Дональд Джон Трамп програв президентські вибори в Сполучених Штатах, що відбулися 3 листопада 2020 року. Одним із штатів, де він програв, була Джорджія. Трамп та інші обвинувачені відмовилися визнати, що Трамп програв, і вони свідомо та навмисно приєдналися до змови з метою незаконно змінити результат виборів на користь Трампа”, – йдеться в обвинувальному акті.