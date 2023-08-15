США оголосили про додаткові $200 млн безпекової допомоги Україні

14 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, що містить боєприпаси протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування.
Пакет вартістю 200 мільйонів доларів містить:
- боєприпаси для системи ППО Patriot;
- ракети для РСЗВ HIMARS;
- 155-мм і 105-мм снаряди;
- ракети TOW;
- ракети Javelin;
- патрони для стрілецької зброї;
- інженерні боєприпаси тощо.
Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно, – наголосив Блінкен у заяві в понеділок.
- Першу партію танків Abrams, які США споряджають Україні, було схвалено для відправлення на вихідних, і танки можуть прибути в Україну на початку осені, заявив начальник відділу закупівель армії Дуг Буш.
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