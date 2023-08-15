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США оголосили про додаткові $200 млн безпекової допомоги Україні

14 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, що містить боєприпаси протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування.

Пакет вартістю 200 мільйонів доларів містить:

  • боєприпаси для системи ППО Patriot;
  • ракети для РСЗВ HIMARS;
  • 155-мм і 105-мм снаряди;
  • ракети TOW;
  • ракети Javelin;
  • патрони для стрілецької зброї;
  • інженерні боєприпаси тощо.

Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно, – наголосив Блінкен у заяві в понеділок.

15 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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