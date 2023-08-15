Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України » США оголосили про додаткові $200 млн безпекової допомоги Україні 14 серпня Держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки, що містить боєприпаси протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування. Пакет вартістю 200 мільйонів доларів містить: боєприпаси для системи ППО Patriot;

ракети для РСЗВ HIMARS;

155-мм і 105-мм снаряди;

ракети TOW;

ракети Javelin;

патрони для стрілецької зброї;

інженерні боєприпаси тощо. Росія почала цю війну і може закінчити її в будь-який момент, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об’єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно, – наголосив Блінкен у заяві в понеділок. Першу партію танків Abrams, які США споряджають Україні, було схвалено для відправлення на вихідних, і танки можуть прибути в Україну на початку осені, заявив начальник відділу закупівель армії Дуг Буш.