Шведи повідомили, що в Луцьку росіяни вдарили по їхньому заводу

За словами представника компанії, під час атаки на Луцьк «постраждав завод» SKF.

«Із сумом підтверджуємо, що троє наших колег загинули».

Він також зауважив, що компанія вивчить наслідки нападу і пошкодження заводу, але додав, що в першу чергу вона зосереджується на своїх співробітниках та їхній безпеці.

Згідно з останнім фінансовим звітом компанії, найбільший у світі виробник промислових підшипників має близько 1100 співробітників в Україні, більшість з яких працює на заводі в Луцьку.

У звіті також зазначають, що на завод у Луцьку припадає близько 0,5% від загального обсягу виробництва SKF у 2022 році.