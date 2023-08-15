Росіяни відмовились від публічної мобілізації, але проводять її приховано – Міноборони

Через зростання невдоволення в РФ не проводять публічну мобілізацію, однак прихована триває. При цьому у Міноборони України продовжують фіксувати факти деморалізації ворожих військ.

Про це в ефірі телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Вони зараз не проводять публічну мобілізацію, тому що в них уже зріє невдоволення матерів і дружин через те, що їхні чоловіки, діти чомусь мають гинути в Україні незрозуміло за що. Але вони постійно набирають людей і ведуть приховану мобілізацію. Тому ми не повинні розслаблятися. Так, вони втрачають мотивацію, тому що вони все більше не розуміють, що вони роблять на території України, але їх багато і в них є перевага за кількістю людей”, – зазначила Маляр.

Водночас вона наголосила, що дані про зниження бойового духу ворожих військ фіксуються, але загалом це не впливає на процес подальшої мобілізації в Російській Федерації.