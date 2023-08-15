Опасная жара накрывает северо-запад США

По прогнозам Национальной службы погоды, опасная жара с изнурительными температурами придет на этой неделе на тихоокеанское побережье Северо-Запада США.

Предупреждение о чрезмерной жаре будет действовать до вечера среды, но есть небольшая вероятность, что жара сохранится вплоть до пятницы.

Жара может побить августовский температурный рекорд в Салеме, штат Орегон, если столбик термометра поднимется выше отметки в 42,2 градуса. В некоторых районах долины Уилламетт – от Салема до Юджина – температура может составить 40,5–43,3 градуса.

В Портленде, штат Орегон, температура может достигнуть 40 градусов во вторник, после чего опуститься ниже 38 градусов в среду.

Ожидается, что температура в Сиэтле на этой неделе будет самой высокой в этом году, поднимаясь днем до 30-35 градусов.