Німеччина збирається виділяти Україні по €5 млрд військової допомоги щороку

Німеччина планує до 2027 року щорічно видавати Україні по п’ять мільярдів євро військової підтримки — міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер під час візиту до Києва в понеділок, передає «Європейська правда» з посиланням на Forbes Україна

Очільник Мінфіну Німеччини уточнив, що рішення про виділення 5 мільярдів євро на військову підтримку України ще має затвердити німецький парламент.

Він додав, що Берлін також надає Києву гуманітарну допомогу, підтримує українських переселенців і сплачує внески до Міжнародного валютного фонду, звідки кошти теж ідуть на підтримку української економіки.

Загалом, за словами Лінднера, з початку повномасштабної війни допомога Німеччини Україні склала 22 мільярди євро.

«Зараз ми розмовляємо з Україною не як країна-донор, а як країна-партнер», – цитує німецького міністра Forbes Україна.