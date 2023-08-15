Netflix заявила, что не будет транслировать «Золотой глобус» в 2024 году

Об этом информирует прессслужба .

«Netflix и другие крупные стриминг-сервисы отказались транслировать премию «Золотой глобус»», — говорится в заявлении.

Сообщается, что вероятной причиной этого стали финансовые сложности.

В то же время нет заявлений других стриминговых платформ относительно транслирования «Золотого глобуса» в 2024 году.

Продюсеры, стоящие за 81-м Золотым глобусом, рассматривают многочисленные предложения от потенциальных партнеров по распространению, включая телевизионные сети и стримеры. Это включает в себя NBC, сеть, которая транслирует шоу с 1996 года.

Известно, что церемония «Золотого глобуса» состоится 7 января 2024 года. Информация о том, какая сеть или стриммер будет транслировать церемонию вручения кино- и телевизионных премий, не распространена.

Вполне возможно, что сервис потоковой передачи может стать будущим партнером для кино- и телевизионной премии Globes, особенно поскольку платформы воспринимают рекламу и ищут контент, который привлечет живое участие.

«Золотой глобус» — американская кинопремия, присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за кино- и телефильмы . Присуждение «Золотого глобуса» начинает сезон различных наград кино и телеиндустрии, обычно завершающийся церемонией награды «Оскара». По традиции награждение проходит после голосования с участием 86 ведущих журналистов, специализирующихся на тематике Голливуда. Сейчас «Золотой глобус» – одна из самых почетных наград американской киноиндустрии.