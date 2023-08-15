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Китай выступил против обсуждения ситуации с правами человека в КНДР в Совете Безопасности ООН

Китай выступил против заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о нарушениях прав человека в Северной Корее, поскольку оно приведет лишь к «усилению конфронтации и антагонизма».

Об этом заявил пресс-секретарь миссии Китая в ООН в Нью-Йорке.

С требованием провести заседание Совета Безопасности обратились США, Албания и Япония.

Запланированное на четверг, оно станет первым официальным заседанием совета, по этому вопросу с 2017 года.

«Китай не видит никакой пользы от проведения такого заседания совета и будет выступать против него», – заявил пресс-секретарь миссии Китая, добавив, что мандат совета заключается в «поддержании международного мира и безопасности, а не прав человека».

«Заседание совета по вопросу о правах человека в КНДР выходит за рамки мандата совета, политизирует вопросы прав человека и лишь усиливает конфронтацию и антагонизм», – заявил пресс-секретарь.

15 августа, 2023 | Category: Мир, Новости

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