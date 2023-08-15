Череватий: Україна перекинула резерви на Лимано-Куп’янський напрямок, щоб стримати росіян

Україна посилила вогневі позиції та перекинула резерви на Лимано-Куп’янський напрямок, щоб унеможливити рух російських окупантів.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Лимано-Куп’янський напрямок був на постійному контролі у командувача. Так, він особисто відвідав всі ключові бригади, які безпосередньо забезпечували там стійку оборону.

«Були віддані безпосередні чіткі накази на побудову ешелонованої оборони. Посилені наші вогневі позиції, надані певні методичні рекомендації, перекинуті резерви. Відтак це дозволило унеможливити рух ворога», — сказав Череватий.