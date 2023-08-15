Армія РФ масштабно атакувала Україну ракетами

15 серпня протягом нічі російська армія здійснила ракетну атаку на Україну. Зараз ми маємо інформацію про численні удари по житлових будинках та підприємствах у таких містах як Дніпро, Львів, Луцьк, а також в Смілі на території Черкаської області. Наслідком цих атак стали людські жертви, поранені та значні руйнування. Місцеві органи влади поділились цією інформацією.

На одному з промислових підприємств у місті Дніпро зафіксовано влучання ворожої ракети під час атаки. Внаслідок цього інциденту дві людини отримали поранення. 59-річна жінка зазнала легких ушкоджень і буде лікуватися вдома, тоді як 70-річного чоловіка доставили до лікарні в стані середньої тяжкості.

Загальна площа пожежі на підприємстві становила більше 800 квадратних метрів. Пожежу вдалося локалізувати та припинити її поширення.

Сергій Лисак, голова Об’єднаної військової адміністрації, повідомив, що під час ранкової масованої атаки бойовики з Повітряних Військ «Схід» відбили 7 крилатих ракет типу Х-101/555, які намагалися потрапити в Дніпропетровщину.