Армії РФ бракує резервів, а лінії її оборони можуть «бути крихкими», — ISW

Під час контрнаступальних операцій українські військові змогли розширити свої позиції в прикордонних районах Донецької та Запорізької областей. Звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) показує, що російські окупанти стикаються з труднощами в зміцненні своїх оборонних ліній через недостаток резервів.

Зазначається, що 14 серпня військові Збройних Сил України вели контрнаступальні операції на кількох ділянках фронту, в тому числі на прикордонних районах Донецької та Запорізької областей. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України, повідомила, що війська продовжують контрнаступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

За даними Міністерства оборони України, Збройні Сили України досягли успіхів в розширенні позицій на південь та південний схід від населеного пункту Старомайорське в напрямку Урожайного. Також зазначено, що бійці продовжують наступ в районі Урожайного, і деякі джерела навіть стверджують, що ЗСУ контролюють певні ділянки цього населеного пункту.

У той же час командир батальйону «Схід», що діє під Урожайним, Олександр Ходаковський, вказав, що російські сили не отримали додаткових резервів та артилерійських дивізіонів для зміцнення позицій. Він також зазначив, що їхні сили в цьому районі виснажені та зазнають втрат.

Аналітики ISW вже раніше вказували на те, що російським силам бракує оперативних резервів для ротації та поповнення, і оборонні лінії ворога можуть бути крихкими.

Також за звітом Ганни Маляр, за останній тиждень ЗСУ змогли здійснити просування на Бахмутському напрямку на 3 квадратні кілометри та звільнили 40 квадратних кілометрів території з моменту початку наступальних дій на цьому напрямку.