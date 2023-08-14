ЗСУ підтвердили знищення командного пункту військ РФ у Юр’ївці поблизу Маріуполя

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Сьогодні, близько 11:00 Сили оборони України нанесли ураження по командному пункту військ РФ, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юр’ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя», – зазначено в повідомленні.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про «бавовну» в Юр’ївці. «Бавовна. Наслідки. На зараз. Влучання в табір окупантів в таборі «Хвиля» (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже», – написав він у телеграм-каналі об 11:49 та поширив відео.