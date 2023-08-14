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ЗСУ підтвердили знищення командного пункту військ РФ у Юр’ївці поблизу Маріуполя

ЗСУ завдали удару по командному пункту військ РФ у Юр'ївці біля Маріуполя
У Збройних Силах України підтвердили, що 14 серпня завдали удару по командному пункту росіян у санаторії неподалік тимчасово окупованого Маріуполя

Про це повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Сьогодні, близько 11:00 Сили оборони України нанесли ураження по командному пункту військ РФ, що розмістився в санаторії «Хвиля» в селі Юр’ївка поблизу тимчасово окупованого Маріуполя», – зазначено в повідомленні.

Раніше радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про «бавовну» в Юр’ївці. «Бавовна. Наслідки. На зараз. Влучання в табір окупантів в таборі «Хвиля» (Волна). Дуплет. Жодний місцевий не постраждав, якщо не вважати вікна постраждалими. Проте окупантів рахунок на десятки вже», – написав він у телеграм-каналі об 11:49 та поширив відео.

  • Петро Андрющенко в ефірі Еспресо 13 серпня повідомив, що окупанти намагаються придушити спротив громадян з проукраїнською позицією, тому постійно проводять ротації представників ФСБ у місті.
14 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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