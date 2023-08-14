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ЗСУ мають успіх в Урожайному та звільнили 3 кв.км на Бахмутському напрямку

ЗСУ мають успіх в Урожайному та звільнили 3 кв.км на Бахмутському напрямку – Маляр
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські захисники за минулий тиждень звільнили 3 кв. км на Бахмутському напрямку — під час включення з Military Media Center

За її словами, загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території.

Вона також зазначила, що ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки.

Крім того, Маляр повідомила, що захисники мають успіх в Урожайному на південному фронті та ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках: «Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи».

Також, за словами Ганни Маляр, Збройні Сили України мали «певні успіхи» південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

Маляр також підтвердила, що українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

14 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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