ЗСУ мають успіх в Урожайному та звільнили 3 кв.км на Бахмутському напрямку

За її словами, загалом на південному фланзі Бахмутського напрямку звільнено вже 40 кв. км території.

Вона також зазначила, що ворог намагався цього тижня повернути втрачені позиції в районах західніше Кліщіївки, Андріївки і Курдюмівки.

Крім того, Маляр повідомила, що захисники мають успіх в Урожайному на південному фронті та ведуть наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках: «Цього тижня тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи».

Також, за словами Ганни Маляр, Збройні Сили України мали «певні успіхи» південніше та південно-східніше Старомайорського, закріплюються на певних ділянках.

Маляр також підтвердила, що українські військові успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра у Херсонській області.