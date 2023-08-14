Захід готує Україну до нового наступу навесні 2024 року

Коли навесні почався контрнаступ Києва, оптимісти сподівалися, що українські війська зможуть повторити минулорічний успіх і відтіснити російські сили. Однак перша спроба використати західні танки і броньовані машини для прориву через укріплені російські лінії застопорилася. Відтоді прогрес був повільним і болючим: ЗСУ довелося переключитися на тактику малих підрозділів. Новий ривок ще можливий, але військові лідери і політики вже поставили собі питання, як підготуватися до затяжного конфлікту.

Західні країни сподівалися, що прорив ЗСУ може послабити російські сили достатньо, щоб привести президента Володимира Путіна за стіл переговорів уже цієї зими. Дипломати кажуть, що шанси на це тепер здаються малоймовірними. Замість цього Росія зміцнює лінії оборони в Україні, збільшуючи чисельність військ і нарощуючи виробництво боєприпасів і зброї. Захід також зміцнює військову промисловість, і виникає перспектива затяжної війни на виснаження.

Навіть якщо до кінця літа ЗСУ не здійснять прориву, Україна може продовжити боротьбу до зими. Дощ і сніг можуть уповільнити операції з використанням важкої техніки, але українські сили довели свою найбільшу ефективність, діючи мобільними групами. “Українська армія продовжує адаптуватися швидше за російську”, – стверджує Гордон Девіс, колишній заступник генерального секретаря НАТО.