Ворог атакував Одесу: є постраждалі

На ніч з 13 на 14 серпня цього року Одесу вразила жахлива терористична атака, в результаті якої місто пережило серйозні руйнування та загрози для життя місцевих жителів. Російські злочинці використали ракети та дрони, наносячи удари по різних об’єктах. За звітом місцевої влади, атака призвела до трьох постраждалих, численних пожеж та значних матеріальних збитків.

Інформація, отримана станом на 08:19, свідчить, що пошкоджені не лише гуртожиток та супермаркет, але й житлові будинки. «Вибухова хвиля зруйнувала вікна в кількох будівлях, завдала пошкоджень автомобілям, які були припарковані поруч. Через атаку загорілися три об’єкти. На місці події працюють рятувальники та інші екстрені служби», — зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Два постраждалих було госпіталізовано для надання медичної допомоги.

Раніше Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії «Південь» та голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації, повідомив, що ворог здійснив три атаки вночі на Одещину. У результаті цих нападів було використано понад 15 ударних дронів та 8 ракет морського базування типу «Калібр». Ця серія нападів призвела до хаосу та руйнувань, поки жителі міста відновлюють нормальний ритм життя після цього жахливого випадку.

Спільно з усіма силами влада та рятувальники намагаються зменшити наслідки цієї трагічної події, а також встановити всі обставини атаки. Загроза з боку російських терористів не лише підірвала спокійну атмосферу Одеси, але й об’єднала місцевих жителів у відповіді на цей терор.