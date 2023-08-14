Україна втратила близько 150 тисяч солдатів вбитими та пораненими — аналітики

Західні офіційні особи та аналітики оцінюють втрати української армії у понад 150 000 вбитих та поранених, ще десятки тисяч жертв Україна зазнала серед цивільного населення.

Про це з Києва пише Марк Сантора для The New York Times.

Двомісячний контрнаступ України з метою відвоювати втрачені території на півдні перетворився на криваву втому, просуваючись до окупованих Мелітополя та Бердянська болісно повільно. Водночас на північному сході російські війська наступають на Куп’янськ.

Аби набрати більше в людей в армію Володимир Зеленський вирішив замінити всіх обласних начальників територіальних центрів комплектування ЗСУ, які відповідають за мобілізацію. Нові керівники мають зробити мобілізацію більш жорсткою через викорінення корупції — призов має охопити всіх тих, хто наразі «відкупився».

При цьому розглядаються й такі кардинальні міри, як скасування всіх «білих квитків» — направлення на повторну медичну комісію, всіх хто був визнаний військово-лікарськими комісіями не придатним до служби за станом здоров’я з початку повномасштабної війни.

Кількість українців, які намагаються втекти від військової служби, зростає. Зокрема у Держприкордонслужбі повідомили, що в середньому на день затримують 20 чоловіків при спробі незаконно залишити країну.