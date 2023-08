Захід готує Україну до нового наступу навесні 2024 року Ukraine accuses Russia of «piracy» in latest flare-up on the Black Sea » У ЗСУ не виключають певних дій вагнерівців у прикордонних районах Польщі та Литви Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв вважає, що ПВК Вагнера, яка перебуває в Білорусі, може провести пошук слабо контрольованих ділянок кордонів Польщі та Литви, а також виводити з ладу технічні засоби спостереження Про це він сказав в інтерв’ю РБК-Україна. На запитання, чи вважаєте він, що вагнерівці можуть спричинити якісь сутички на польському та литовському кордоні (наприклад, з відрізку так званого Сувальського коридору), Наєв відповів: «Нами не виключається застосування ПВК на території прикордонних районів Польщі та Литви. Найбільш ймовірно бойовики ПВК за сприянням комітету державної безпеки Білорусі та ФСБ РФ будуть проводити пошук слабо контрольованих ділянок кордону, виводити з ладу технічні засоби спостереження тощо». За його словами, у разі реалізації вказаного сценарію, противник може спрямовувати свою діяльність на ускладнення постачання Україні військової матеріально-технічної допомоги від країн-партнерів.