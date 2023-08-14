У США під час авіашоу впав радянський винищувач МіГ-23

У неділю, 13 серпня, сталася несподівана подія на авіашоу в Сполучених Штатах, коли радянський винищувач МіГ-23 зазнав аварії. Звістка про цей інцидент була поширена пресслужбою аеропорту Детройта.

Під час демонстраційних польотів на авіашоу Yankee Air Museum Thunder Over Michigan Air Show, військовий літак МіГ-23 зазнав аварії та впав на паркування житлового комплексу у місті Бельвілл. Щасливо, пілот та другий член екіпажу успішно скористалися катапультами та вижили.

Хоча внаслідок аварії було пошкоджено кілька автівок, вдача була на боці, і не виникло загиблих чи поранених. Обидва члени екіпажу були госпіталізовані для забезпечення їхнього стану здоров’я, але в їхніх випадках серйозних травм вдалося уникнути.

Федеральне авіаційне управління США розпочало розслідування, щоб з’ясувати причини аварії та встановити відповідальність. Це розслідування має велике значення для забезпечення безпеки на подібних заходах у майбутньому.

МіГ-23 — це радянський винищувач, знаний своєю багатофункціональністю та змінною конфігурацією крила. Він має ряд завдань, включаючи боротьбу зі ворожими літаками на різних висотах і швидкостях, а також атаки на наземні цілі. Його історія та розвиток охоплюють багато років, з першим політ відбувся у 1967 році.

Цей інцидент є нагадуванням про важливість безпекових заходів та дисципліни на авіаційних подіях. Розслідування допоможе визначити можливі причини цієї аварії та прийняти заходи для мінімізації ризиків у майбутньому.