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У Польщі звинуватили у шпигунстві й заарештували двох росіян, які поширювали агітки ПВК Вагнера

на фото наклейка з рекламою ПВК Вагнера у Кракові
Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох громадян РФ, які поширювали пропагандистські матеріали ПВК Вагнера в Кракові та Варшаві

Про це міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський повідомив у Twitter.

«ABW у співпраці з поліцією ідентифікували та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера у Кракові та Варшаві. Обом висунули звинувачення, з-поміж іншого, у шпигунство, їх заарештували. Більше інформації незабаром», – написав Камінський.

  • Минулого тижня в Польщі, зокрема в місті Краків, у декількох місцях виявили наклейки із запрошенням до російської ПВК Вагнера.
14 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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