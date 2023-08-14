У Польщі звинуватили у шпигунстві й заарештували двох росіян, які поширювали агітки ПВК Вагнера

Про це міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський повідомив у Twitter.
«ABW у співпраці з поліцією ідентифікували та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера у Кракові та Варшаві. Обом висунули звинувачення, з-поміж іншого, у шпигунство, їх заарештували. Більше інформації незабаром», – написав Камінський.
- Минулого тижня в Польщі, зокрема в місті Краків, у декількох місцях виявили наклейки із запрошенням до російської ПВК Вагнера.
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