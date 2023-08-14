Посол подтвердил, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении действия безвиза с Израилем. Генерал-майора СБУ засудили на 12 років за держзраду » У Польщі звинуватили у шпигунстві й заарештували двох росіян, які поширювали агітки ПВК Вагнера Агентство внутрішньої безпеки (ABW) Польщі затримало двох громадян РФ, які поширювали пропагандистські матеріали ПВК Вагнера в Кракові та Варшаві Про це міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Маріуш Камінський повідомив у Twitter. «ABW у співпраці з поліцією ідентифікували та затримали двох росіян, які поширювали пропагандистські матеріали групи Вагнера у Кракові та Варшаві. Обом висунули звинувачення, з-поміж іншого, у шпигунство, їх заарештували. Більше інформації незабаром», – написав Камінський. Минулого тижня в Польщі, зокрема в місті Краків, у декількох місцях виявили наклейки із запрошенням до російської ПВК Вагнера.