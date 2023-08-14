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Росія втратила за добу війни 530 солдатів

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4306 (+8)
  • бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)
  • артилерійських систем – 5099 (+27)
  • РСЗВ – 714 (+1)
  • засобів ППО ‒ 479 (+2)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 313 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)
  • крилатих ракет ‒ 1379 (+0)
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)
  • спеціальної техніки ‒ 766 (+6)

Дані уточнюються.

14 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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