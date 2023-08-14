У КНДР сталися два землетруси біля ядерного полігону Російська Пропаганда використовує Українські Успіхи на Фронті для внутрішніх звинувачень » Росія втратила за добу війни 530 солдатів Від початку повномасштабного вторгнення РФ до України ворог втратив 254 380 військових. На фронті протягом 13 серпня між Силами оборони України та російським військом відбулося понад 30 бойових зіткнень Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4306 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)

артилерійських систем – 5099 (+27)

РСЗВ – 714 (+1)

засобів ППО ‒ 479 (+2)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 313 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)

крилатих ракет ‒ 1379 (+0)

кораблів /катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)

спеціальної техніки ‒ 766 (+6) Дані уточнюються.