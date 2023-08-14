Росія втратила за добу війни 530 солдатів

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.08.23 орієнтовно становили:
- особового складу ‒ близько 254 380 (+530) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4306 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 8354 (+19)
- артилерійських систем – 5099 (+27)
- РСЗВ – 714 (+1)
- засобів ППО ‒ 479 (+2)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 313 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4213 (+9)
- крилатих ракет ‒ 1379 (+0)
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7562 (+19)
- спеціальної техніки ‒ 766 (+6)
Дані уточнюються.
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