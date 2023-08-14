Російська Пропаганда використовує Українські Успіхи на Фронті для внутрішніх звинувачень

В останньому звіті Інституту вивчення війни виявлено, що російський інформаційний простір активно використовує досягнення України в районі Урожайного (по кордону Донецької та Запорізької областей) для накладення звинувачень щодо низького морального духу російських террористичних військ та недоліків у командуванні в цьому районі.

Згідно з звітом, 12 серпня один російський блогер звернув увагу на те, що 37-ма окрема гвардійська мотострілецька бригада (частина 36-ї загальновійськової армії Східного військового округу) не надала підтримку піхоті в Урожайному, відсутність танкових підрозділів та вийшла з місцевості 10 серпня. Незважаючи на це, аналіз вказує на те, що військові цієї бригади перебували у тилових районах та, можливо, були під впливом алкоголю.

Подальша пропаганда вказувала на те, що 36-та загальновійськова армія не бажає захищати Урожайне, і інші формування, такі як оперативно-тактичне з’єднання «Каскад» з так званими «Л/ДНР» та 40-та бригада морської піхоти (Тихоокеанський флот РФ), залишилися на обороні міста.

Ці заяви викликали реакцію в російському інформаційному просторі, де висунули звинувачення та намагалися подвійно звинуватити 37-ту бригаду та 36-ту армію. Були також обвинувачення в тому, що російський блогер, який повідомив про відступ російських військ з Урожайного, можливо, намагається підняти репутацію інших підрозділів, пожертвувавши репутацією 36-ї армії.

Також зазначається, що інший російський блогер пояснив ситуацію на фронті усуненням генерал-майора Івана Попова з посади командувача 58-ї загальновійськової армії в липні 2023 року. Вказувалося, що невдачі в роботі можуть викликати звільнення командирів середнього рівня російських військових.

Російські блогери націлені на критику особового складу підрозділів, а не на командування армією в цілому, намагаючись створити образ слабких російських військ на фронті. Це також може бути спробою знайти внутрішні винуватці у невдачах та вплинути на ситуацію.

Це наголошує на тому, що російська сторона шукає способи контролювати інформаційний простір та змінювати сприйняття подій, що відбуваються на фронті, з метою підтримки свого підходу до конфлікту.