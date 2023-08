Контрнаступ України може бути успішним і без F-16 На лінії фронту є ділянки, де до 5 мін на квадратний метр, — Резніков » Пов’язана з Пашинським компанія «Українська бронетехніка» забезпечила критичні постачання зброї У перші тижні широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, коли російська армія наступала на Київ, український уряд потребував зброї, і швидко. Великі поставки НАТО ще не почалися, і країна вкрай потребувала боєприпасів радянського калібру. Про це пишуть журналісти Justin Scheck and Thomas Gibbons-Neff в статті видання New York Times, цитуючи заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова. Як зазначається, Збройні сили України значною мірою покладалися на боєприпаси радянського калібру, а велика кількість запасів таких боєприпасів була наявна в країнах колишнього радянського блоку, включно з тими, які не бажають протистояти Росії, продаючи зброю Україні. Найважливіший постачальник боєприпасів радянського калібру — Болгарія, відмовилася продавати напряму Україні, побоюючись засмутити Росію. В таких умовах й за таких гострих потреб у лютому 2022 року українські урядовці вирішили залучити якомога більше торговців зброєю та скасували деякі правила отримання ліцензій на імпорт озброєння. Втім, як зазначається у матеріалі, такий підхід не дав очікуваних результатів. Хоча на дзвінок відгукнулися тисячі брокерів, згадує заступник міністра Гаврилов, — за його словами лише 10-15 відсотків змогли знайти обіцяні боєприпаси, а фактично доставлено лише близько половини від того, що знайшли. «У нас були випадки, коли дві держкомпанії змагалися за одні й ті ж партії озброєння», — додає заступник міністра оборони Гаврилов, що, ха його словами, призводило до зростання цін. Одним із тих, до кого також звернулося Міністерство оборони, був Сергій Пашинський, колишній депутат (Голова комітету нацбезпеки і оборони Верховної Ради України попереднього скликання. — Ред.). Учасник асоціації оборонних підприємств, яку очолює Пашинський (Приватна компанія ТОВ «Українська бронетехніка»), мала контакти в Болгарії, які, як зазначають журналісти, дозволили пріоритезувати постачання озброєння в Україну попри складні внутрішньополітичні умови в самій Болгарії. Справа в тому, що коаліційний уряд Болгарії включав історично дружню до Росії партію, яка не погоджувалася надсилати зброю в Україну, тому погоджено було обхідний шлях, який дозволив Болгарії офіційно заперечувати, що вона озброювала Україну: уряд схвалив експорт до інших країн Європейського Союзу, у тому числі до Польщі. Таким чином абсолютна більшість озброєння із Болгарії потрапляє в Україну шляхом реекспорту через інші країни ЄС, що створює додаткову логістику й посередників, але цей шлях залишається єдиним шляхом, яким зброя з Болгарії потрапляє в Україну, зазначають New York Times в іншому матеріалі на цю тему. New York Times зазначає, що через вісімнадцять місяців ТОВ «Українська бронетехніка» стала найбільшим приватним постачальником зброї в Україну із загальним обсягом поставок для Міністрества оборони України в понад 350 мільйонів доларів. Журналісти New York Times, аналізуючи результати аудиту діяльності Міністерства оборони України в 2022 році, дійшли висновку, що ТОВ «Українська бронетехніка» працювала надійніше за державні компанії та із найвищим відсотком виконаних контрактів й найнижчим відсотком дебіторської заборгованості.