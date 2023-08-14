Посол подтвердил, что Украина рассматривает вопрос о приостановлении действия безвиза с Израилем.

Об этом сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью Радио Свобода .

По его словам, в Украину для празднования Рош га-Шана в этом году планируют прибыть около 20 тыс. паломников.

«Мы говорим, что мы не можем обезопасить от ракет и дронов. Нам, извините, не хватает (средств ПВО – ред.) для обеспечения безопасности своих городов. Посольство настаивает на том, что если вы (Израиль – ред.) по каким-то причинам не хотите выделять средства ПВО, продавать их для того, чтобы защитить гражданских украинских граждан, возможно вы хотите защитить своих», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что защита паломников отвлекает множество госслужащих от вопросов, связанных с вызовами военного времени.

«Речь не идет об отмене (безвизового режима – ред.). Рассматривался вопрос о приостановлении. То есть межправительственное соглашение никто не собирался отменять», — сказал Корнийчук.

Второй причиной, по которой власти рассматривают вопрос о приостановлении действия безвиза, является рост отказов во въезде в Израиль украинцам.

По словам посла, у любого гражданина, приехавшего в Израиль с украинским паспортом, отбирают документ, заставляют ожидать собеседования в отдельной комнате не менее 5-10 часов, а затем 10% граждан Украины разворачивают и депортируют без объяснения причин. Дипломат подчеркнул, что в прошлом году статистика отказов во въезде была 2-4%, и в текущем году она выросла до 10%.