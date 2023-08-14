На Лимано-Куп’янському напрямку ворог стягує свої резерви, залучає штурмові підрозділи «Шторм Z»

Українська оборона стикається зі складною ситуацією у зв’язку з рзостанням сил ворога на Півночі. Окупанти використовують нестандартні підходи, включаючи напівкримінальний елемент зі штурмових підрозділів «Шторм Z», а також десантні підрозділи, щоб прорвати оборонні лінії. Про це заявив Сергій Череватий, речник Східного угруповання Збройних сил України.

За даними з останньої доби, ворожі сили нанесли неабиякий удар на Лимано-Куп’янському напрямку. У результаті було зафіксовано 521 удар артилерією різних калібрів та типів, а також мінометами. Додатково було здійснено сім авіаційних нальотів. Ворог намагався штурмувати позиції Збройних сил України аж 11 разів.

Сергій Череватий повідомив, що внаслідок зіткнень ліквідовано 34 окупантів, 95 були поранені, а двоє потрапили в полон. Вояки ЗСУ також вразили ворожу техніку: було знищено чотири бойові машини піхоти БМП-1, гаубицю «Мста-Б», два міномети, бойову ремонтно-евакуаційну машину, зенітну установку ЗУ-23-2. Крім того, були знищені три дрони-камікадзе, чотири вантажівки з боєприпасами та шість ворожих бліндажів.

Цікаво, що російські війська почали використовувати найстарішу модель бойової машини піхоти, яку раніше було знято з озброєння. Це свідчить про те, що ворог вживає всілякі можливості для підсилення своїх рядів.

Ситуація на передовій залишається напруженою, і Збройні сили України продовжують стійко захищати свої позиції від ворожого наступу, здійснюючи важливі операції для забезпечення безпеки та територіальної цілісності країни.