Контрнаступ України може бути успішним і без F-16

«Чи могли б F-16 змінити ситуацію в українському контрнаступі? Більшість військових експертів сумніваються в цьому і кажуть, що Київ може перемогти і без них».

Як пише видання, адміністрація Джо Байдена чекала більше року, перш ніж дозволити країнам НАТО відправити в Україну винищувачі F-16. На той час, коли пілоти пройдуть навчання на цих літаках, буде занадто пізно, щоб допомогти і захистити наземні війська, які проходять через дану фазу бойових дій.

«У зв’язку з цим постає питання: Чи може контрнаступ перемогти без значної повітряної сили – основи тактики ведення війни, до якої Захід закликає Україну? Відповідь, схоже, «так», як заявили в інтерв’ю минулого тижня нинішні і колишні офіційні особи в Україні, США і Європі, а також західні оборонні аналітики», — йдеться в публікації.

Проте видання зазначає, що без винищувачів це, «швидше за все, буде набагато складніше».

«Це доведеться робити без F-16. Але я вірю, що вони зможуть», — сказав Філіп Брідлав, генерал ВПС США у відставці і колишній командувач НАТО.