ЗСУ підтвердили знищення командного пункту військ РФ у Юр’ївці поблизу Маріуполя » Команда Байдена продовжує переговори про Україну без України Через 18 місяців тотального вторгнення Росії до їхньої країни український народ продовжує чинити опір. Реакція вільного миру на захист України на чолі з країнами НАТО була жорсткою, особливо у зв’язку із умиротворенням, яке послідувало за першим вторгненням Путіна до України у 2014 році. ВВП, але революційна військова та економічна допомога надійшла зі Сполучених Штатів. Україна, як і раніше, страждає від жахливого насильства, навіть коли їхні сили контратакують, щоб повернути собі окуповану територію. Ракети та безпілотники падають з неба щодня, коли вони стикаються з російським способом тотальної війни – терором та руйнуванням, часто націленим на мирних жителів. Але зброя, необхідна Україні для захисту свого народу та вигнання загарбників, утримується їх союзниками — знову ж таки, що збиває з пантелику, на чолі зі Сполученими Штатами. Без жодних пояснень адміністрація Байдена охолонула до одного найважливішого: припинення війни. Російський диктатор Володимир Путін дав зрозуміти, що війна закінчиться лише його поразкою та відновленням усіх українських земель силою зброї. Я пишу сьогодні, щоб поставити запитання, чому США навмисно відтягують цей бажаний кінець. Я боюся, що адміністратор Байдена мріє укласти аморальні угоди «земля в обмін на мир» із військовим злочинцем Путіним замість того, щоб дати Україні всю зброю, необхідну їй для швидкої перемоги у війні та порятунку життів. Я визнаю, що моє припущення ґрунтується на непрямих доказах, але воно ґрунтується на довгому послужному списку чиновників Байдена та їх сумнівних стосунках з Путіним та іншими диктатурами. Відсутність незаперечних доказів не є доказом відсутності, як я вкажу нижче. Немає журі рівних, є журі мертвих українських дітей, кількість яких зростає з кожним днем. У їхніх іменах я питаю: «Чому?» Від імені тих, хто ще може бути врятований, я звинувачую та вимагаю відповідей. В моїх очах нездатність дати такі відповіді означає, що вони винні, доки їхня невинність не буде доведена. Я шукаю переконання, а не переконання. Ця стаття — заклик до тих, хто готовий слухати та ставити під сумнів дії та мотиви таємних переговорників президента Байдена: Білла Бернса, Джона Керрі та Джейка Саллівана. Щодня пам’ятати про героїчних українців, які борються та вмирають за запобігання путінському геноциду. Вони, американський народ і весь вільний світ заслуговують на чесну відповідь. Я хочу одразу прояснити, що, незважаючи на те, що адміністрація Байдена загравала з Україною, Трамп був би набагато гіршим. Шантажувати Зеленського, коли він протистояв російському імперіалізму, — це карикатурно-зла річ, з якої голлівудський керівник посміявся б за те, що це надто нереалістично. Його малодушна поведінка щодо Путіна припускає, що Трамп відмовився б від України як розмінну монету в будь-яких переговорах зі своїм спільним шанувальником у Кремлі. Як я вже казав, Джо Байден був найкращим кандидатом у 2020 році. Питання в тому, чи він виконує те, що вимагає моральна порядність від українського народу. Чи хоче він бути силою добра чи меншим злом? Я також повторю, що якщо залишити осторонь зовнішнє умиротворення і корупцію, справжня відповідальність за цю війну лежить на Путіні, Росії та російському народі, включаючи мене. Я провів два десятиліття, закликаючи до більш активних дій вільного світу проти путінської диктатури та ведення війни, але, хоча метафорично кров на багатьох руках, Росія та росіяни володіють знаряддям вбивства поодинці. Занадто мало хто з нас хотів зупинити Путіна, а ті з нас, хто це зробив, зазнали невдачі і, таким чином, замішані в його злочинах. Українці вмирають, а Америка зволікає Минулого тижня виповнилося 15 років від дня вторгнення Володимира Путіна до Грузії, ще однієї війни, яку ми не повинні забувати. Це було попередження, яке все проігнорували, а територія Грузії, як і раніше, окупована. На той час, у серпні 2008 року, вільний світ не лише відповів байдужістю, адміністрація Обами навіть нагородила окупантів згубною політикою «перезавантаження». Сьогодні ми пожинаємо плоди цієї боягузтво. Навіть у цю пізню годину одні й ті самі політики та генерали не лише відмовляються зупинити путінську війну з вільним світом, а й утримують Україну від боротьби за свою землю, таємно намагаючись домовитися з Кремлем про закулісні угоди. Вони обмежують зброю, яку Україна може мати, і те, як вони можуть використати те, що дають. Буквально цього тижня газета Washington Post повідомила, що після багатомісячної затримки навчання перших шести українських пілотів F-16 не буде завершено до наступного літа! Я теж спершу не повірив цифрі. НАТО готує шість пілотів. Чи не 600. Не 60 або 16. Шість. Якщо це якийсь хворий жарт, то він не смішний. Дітей вбивають. Кожен божий день приносить жахливі історії про нові терористичні атаки росіян прямо по той бік кордону. У той час, як адміністрація Байдена нав’язує довільні правила Кремля щодо України, побоюючись «ескалації», вона дозволяє Кремлю безкарно нарощувати кампанію геноциду та терору. Переговори за спиною України Минулого місяця, коли президент Байден призначив директора ЦРУ Білла Бернса до свого кабінету, він формалізував роль Бернса як переговорника Байдена з ворожими режимами. У своїй заяві Байден послався на «тверезий та довгостроковий підхід» Бернса до України, щоб виправдати поступ. Але хоча діяльність Бернса та всієї адміністрації Байдена щодо України справді може бути орієнтована на довгострокову перспективу, вона далеко не зрозуміла і стає дедалі непрозорішою. У той час як вони можуть публічно говорити про підтримку України «скільки потрібно» або обіцяти, що не вестимуть переговори з Росією – «нічого про Україну без України» – зовнішньополітична команда Байдена грала в політику великої держави з Росією, блокуючи Україна поза розмовою. Захоплені щоденним циклом новин, ми можемо втратити загальну картину, тому зараз варто зробити крок назад, щоб простежити хронологію того, як команда Байдена неодноразово не відповідала своїй риториці по Україні. Радники Байдена спершу намагалися вести переговори з Росією за спиною України. Потім, коли не вдалося домовитись із Путіним, команда Байдена приготувалася здати Україну Кремлю. Навіть сьогодні, коли українці борються — не лише за свою свободу, а й за захист усього глобального порядку безпеки та цінностей вільного світу — Байден ще має поховати ідею переговорів з Путіним за рахунок України. Насіння цієї війни було посіяно в адміністрації Обами Насіння війни в Україні було посіяно президентом Обамою. Адміністрація Обами, багато хто з випускників якої служить у нинішньому Білому домі, хотіла ігнорувати Україну, тому вдавала, що проблеми не існує. Понад десять років західні лідери ігнорували мої застереження щодо брехливих обіцянок Путіна про переговори та «зобов’язання» — як і досі. Буквально минулого тижня під час дебатів із директором з політики Обами Чарльзом Купчаном (який знову з’явиться пізніше у цій статті) я зіштовхнув його з тим фактом, що «реалісти» з самого початку помилялися щодо України та Путіна. Великий провал початку 21 століття полягає в тому, що в ім’я так званого «реалізму» Америка послідовно продавала своїх друзів та цінності, щоб утихомирити своїх ворогів. Реалісти хочуть здаватися серйозними та вдумливими, але вони роблять це, продаючи союзників та цінності Америки. Вони «домовляються» про чужі землі та чужі свободи у світі імперій. Вони потрапляють у такі пастки, як повторення кремлівської пропаганди, мабуть, не звертаючи уваги на здоровий глузд, згідно з яким, якщо ваш опонент несумлінно веде переговори, повторення цього недобросовісного аргументу просто узаконює його. Натовп «взаємодії з Росією», можливо, був пробачним у 2005 році, але ці аргументи втратили чинність, коли Росія вторглася до Грузії у 2008 році. Перше вторгнення Путіна в Україну в 2014 році довело, що «взаємодія» була корумпованою і боягузливою причиною для продовження заробляння грошей у Росії. попри моральні витрати. Оскільки ніхто не хотів йому протистояти, Путін розпочав кампанії терору по всьому світу, двічі вторгаючись до України, перетинаючи червоні лінії Обами у Сирії та допомагаючи військовим хунтам від Малі до М’янми. Коли Путін та Башар аль-Асад вальсували через червоні лінії Обами з хімічної зброї в Сирії, Обама нічого не зробив. Коли Путін вторгся до Криму, Обама нічого не зробив. Коли Путін вів війну на Донеччині, Обама нічого не робив. Навіть сьогодні Обама безсоромно наполягає на тому, що нічого не можна було зробити, щоб зупинити Путіна. У червневому інтерв’ю Крістіан Аманпур він навіть майже дослівно повторив кремлівську пропаганду про кримське вторгнення! «Є причина, через яку не було збройного вторгнення до Криму, тому що в Криму було багато російськомовних, і було певне співчуття думці, що Росія представляє його інтереси». Одна справа бути сліпою у 2014 році, хоча навіть це було шкода. Повторювати кремлівську пропаганду сьогодні — це боляче. Я написав «Зима близько» у 2015 році, бо хотів, щоб американські лідери усвідомили той факт, що Путін більше не становить загрози для російської демократії, але для всього вільного світу. Натомість адміністрація Обами зачинила перед Україною двері НАТО, надавши учасникам Євромайдану (Революції Гідності) 2014 року можливість захищатися від путінських танків. Сьогодні невинні українці розплачуються кров’ю за жадібну безтурботність вільного світу. Послужний список наступної адміністрації в Україні був таким же поганим, хоч і в тій унікальній трампівській манері, порівняно з якою всі попередники та наступники виглядають краще. Замість того, щоб просто ігнорувати Україну, Трамп узяв у заручники 400 мільйонів доларів життєво важливої допомоги та спробував шантажувати Зеленського, щоб той сфабрикував наклеп на свого потенційного суперника Джо Байдена. Якби тоді президент Зеленський не протистояв Трампу, Байден не був би сьогодні президентом. Є альтернативний всесвіт, де фейкове «але Україна!» скандал топить Байдена, Трамп перемагає у 2020 році, а некерована Європа без американського керівництва залишається осторонь, доки Росія змушує Україну підкорятися та обґрунтовується за межами кордонів НАТО. Можна впевнено сказати, що президент Зеленський захищав вільний світ ще до того, як Росія знову вторглася. Таємні переговорники Байдена Але якщо адміністрація Обами відмовилася від України, а адміністрація Трампа залякувала її, команда Байдена ще має винести уроки зі своїх помилок. Протягом усієї цієї війни Байден покладався на ключове коло радників для таємних переговорів із Путіним. Основні переговорники Байдена – директор ЦРУ Білл Бернс, посланець президента Джон Керрі та радник із національної безпеки Джейк Салліван – служили зовнішньополітичною командою адміністрації Обами. Кожен із членів, яких Байден відправляє для таємних переговорів із Росією, працював з ним роками, поділяє його довіру та говорить від його імені. Джо Байден і Джон Керрі знають один одного не лише по спільній роботі як віце-президента і держсекретаря Обами, а й по 24 роках роботи в клубі старих хлопчиків у Сенаті. Після спільної роботи в Комітеті з міжнародних відносин протягом десятиліть, коли Байден став віце-президентом, він передав головування своєму близькому другові Керрі. Тодішній віце-президент Джо Байден вітає Джона Керрі з приведенням до присяги як державного секретаря у 2013 році. (Alex Wong/Getty Images, FILE) В адміністрації Обами Білл Бернс обіймав посаду першого заступника Джона Керрі. До цього він був послом у Росії з 2005 по 2009 рік, у розпал путінського придушення демократії, що зароджується в країні. Він, як і раніше, спирається на ці старі російські контакти сьогодні у своїй новій ролі посередника Байдена з операцій з Кремлем. Тодішній посол США в Росії Білл Бернс сидить із Володимиром Путіним та Сергієм Лавровим у 2008 році. (ОЛЕКСАНДР ЗЕМЛЯНИЧЕНКО/REUTERS) Джейк Салліван змінив Ентоні Блінкена на посаді радника з національної безпеки тодішнього віце-президента Байдена з 26 лютого 2013 року до 1 серпня 2014 року. архітектори катастрофічного «перезавантаження» Обами з Росією. Джейк Салліван зустрічається з президентом Зеленським у Києві у листопаді 2022 р. (Офіс Президента України). Це ключове тріо поділяє погляди Байдена часів холодної війни на те, що великі держави ділять світ, укладаючи секретні угоди в напівтемних кімнатах. Коли вони «випадково» зустрічаються з кремлівськими чиновниками у тихих готелях Анкари чи Делі чи розмовляють телефоном у «рутинному» контакті, вони ведуть переговори за спиною України. Я маю згадати, що не всі помічники Байдена причетні до цієї неблагородної угоди. Міністр оборони Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен послідовно підтримували Україну як публічно, так і приватно, і графік нижче демонструє саме це. Буквально минулого місяця, коли інші блокували зброю для контрнаступу, Блінкен заявив, що Україна повернула собі 50% землі, яку спочатку втратила, і наполягав на подальших перемогах. Але серед зовнішньополітичної бюрократії трійця Керрі, Бернса та Саллівана, здається, має більший авторитет, ніж два секретарі. Порівняно з офісом Саллівана далі коридором від Овального кабінету, Пентагон і Туманне дно можуть бути за півсвіту звідси. Підлеглі Остіна та Блінкена часто здаються більш лояльними до трійці переговорників, ніж до своїх безпосередніх начальників. Особливо в штаті, де багато високопосадовців було призначено на відповідні посади Керрі та Бернсом. Це відключення збиває з пантелику і потенційно небезпечно. Вільний світ не може допустити невідповідності та непередбачуваності між тим, що говорить наймогутніша нація у світі, і тим, що вона робить. Білл Бернс — це Кісінджер Байдена, який грає в політику великої держави з Кремлем і своїм колегою, головою кремлівської розвідки Сергієм Наришкіним. За адміністрації Обами Бернса та Джейка Саллівана таємно посилали для переговорів щодо СВПД з Іраном. Коли Байден залишив Афганістан, він таємно відправив Бернса на переговори з талібами. Коли Байден захотів збільшити видобуток нафти в Саудівській Аравії, він таємно послав Бернса організувати особисту зустріч із Мохаммадом бін Салманом. Тепер, коли Байден хоче зустрітися із Сі Цзіньпіном, раніше цього літа він таємно відправив Бернса на зустріч із китайськими офіційними особами. А всього кілька днів тому Бернс таємно домовився про виплату 6 мільярдів доларів. Іранському режиму за заручників — винагороджуючи тероризм фінансуванням наступного викрадення Ірану. Білл Бернс, автор першої угоди з Іраном, майже напевно стояв за цією угодою. Тим часом Джон Керрі відіграє аналогічну роль закулісного переговорника. Його робота як посланник з клімату — зручне прикриття, щоб зв’язатися зі своїми старими дипломатичними контактами. Як показує графік, Керрі часто розмовляє з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, якого він надто добре знає за тим періодом, коли він був другим держсекретарем Обами. Разом із Джейком Салліваном ця трійця продовжує висувати мирні пропозиції щодо поділу України без участі України. Це політична команда, яка продовжує затримувати постачання зброї в Україну, що вартує безневинних життів. Без пояснень затримок з боку адміністрації я можу тільки зробити висновок, що команда Байдена хоче залишити варіанти відкритими як козир, поки вони ведуть переговори з Путіним. Хронологія

(Дата — Дія — Байден — переговорник — хто Повідомляє) 26 січня 2021 р. Джо Байден проводить свою першу телефонну розмову з Володимиром Путіним, обговорюючи Україну. Джо Байден Сі-Ен-Ен

13 лютого 2021 р. Джон Керрі дзвонить Сергію Лаврову. Джон Керрі Берронс

17 березня 2021 р. Байден назвав Путіна вбивцею в інтерв’ю ABC. Сі-Ен-Ен

24 березня 2021 р. Росія відкликає свого посла в США Нью-Йорк Таймс

6 квітня 2021 р. Джон Керрі таємно зустрічається з Сергієм Лавровим у Делі, щоб обговорити потенційний саміт Байдена та Путіна. Джон Керрі Економічні часи Індії

16 квітня 2021 р. США запровадили санкції проти 10 російських дипломатів за кіберхакерські атаки. NBC

17 квітня 2021 р. Росія запровадила санкції щодо 10 дипломатів і вимагає від США відкликати свого посла. NBC

25 травня 2021 р. Щоб забезпечити зустріч на найвищому рівні з Путіним, Джо Байден знімає санкції з компаній газопроводу «Північний потік – 2». Джо Байден Блумберг

березень-червень 2021 р. Напередодні саміту Джо Байден дзвонить Володимиру Путіну, щоб вибачитись за вбивчі коментарі, відступіть. Джо Байден Рейтер

16 червня 2021 р. Саміт Байдена та Путіна у Женеві, на якому обговорюється Україна. Джо Байден

12 липня 2021 р. Джон Керрі зустрічається із Сергієм Лавровим у Москві, дзвонить Путіну. Джон Керрі Рейтер

12 липня 2021 р. Путін не зустрічається з Керрі. Натомість він їде з Москви, щоб уникнути Керрі, і натомість дзвонить по телефону. Джон Керрі енергетичний ядерний реактор

31 серпня 2021 р. Байден схвалює військову допомогу Україні у розмірі 60 мільйонів доларів, але відкладає доставку доти, доки у листопаді не зазнає невдачі чергового раунду переговорів з Путіним. Нью-Йорк Таймс

1 вересня 2021 р. Байден приймає Володимира Зеленського з візитом у Білому домі. білий дім

2-3 листопада 2021 р. Білл Бернс летить до Москви, знайомиться з Сергієм Наришкіним. Білл Бернс Сі-Ен-Ен

2 листопада 2021 р. Путін не зустрічається з Бернсом. Він їде з Москви до Сочі, щоб уникнути Бернса, але натомість телефонує. Після дзвінка Бернс каже: «У мене склалося дуже сильне враження, що Путін ось-ось вирішить розпочати війну». Білл Бернс Політика

2 листопада 2021 р. У Сочі Путін збирає російські оборонні компанії та генералів для підготовки до вторгнення в Україну. Кремль

1 листопада 2021 р. Після невдалих переговорів із Путіним Байден доставляє зброю, обіцяну у серпні. Нью-Йорк Таймс

5 грудня 2021 р. Білий дім заявляє, що Путін вторгнеться «вже на початку 2022 року». FT

7 грудня 2021 р. Байден та Путін дзвонять, щоб обговорити Україну. Джо Байден білий дім

9 грудня 2021 р. Дзвінок Байдена та Зеленського після дзвінка Байдена-Путіна. білий дім

10 грудня 2021 р. NBC повідомляє, що Байден на кілька тижнів відклав постачання Україні зброї на суму 200 мільйонів доларів, незважаючи на прохання Зеленського, натомість ведучи переговори з Путіним. Джо Байден NBC

30 грудня 2021 р. Дзвінок Байдена та Путіна по Україні. Джо Байден білий дім

Кінець грудня 2021 р. Після того, як переговори з Путіним провалилися, Байден схвалює виділення 200 мільйонів доларів американських озброєнь Україні, але не танків, літаків чи важких озброєнь. По

Середина січня 2022 р. Білл Бернс таємно летить до Києва, повідомляє Володимир Зеленський, що росіяни планують вторгнутися в Україну, вбити його. Білл Бернс Бізнес-інсайдер

19 січня 2022 р. Байден передбачає, що Путін вторгнеться в Україну. NBC

2-3 лютого 2022 р. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі у свідченнях Конгресу передбачає, що Київ впаде протягом 72 годин після вторгнення принаймні частково на основі звіту корпорації RAND . ( Фокс ) ( РЕНД )

12 лютого 2022 р. Дзвінок Байдена та Путіна по Україні. Джо Байден білий дім

18 лютого 2022 р. Байден «переконав», що Путін вторгнеться в Україну. енергетичний ядерний реактор

24 лютого 2022 р. Путін розпочинає друге, повномасштабне вторгнення в Україну.

24 лютого 2022 р. Чиновники Білого дому очікують, що Україна впаде за 96 годин. Newsweek

26 лютого 2022 р. Байден схвалює військову допомогу Україні у розмірі 350 мільйонів доларів, але не танки, літаки чи важке озброєння. Нью-Йорк Таймс

березень-квітень 2022 р. США відправляє стрілецьку зброю, але блокує важке озброєння в Україну. США тримають ці козирі на столі, тоді як переговори з Росією продовжуються. Сі-Ен-Ен

9 березня 2022 р. США відкидають план Польщі щодо відправлення винищувачів МіГ-29 до України. Сі-Ен-Ен

16 березня 2022 р. США не реагують на план Словаччини відправити в Україну С-300 та МіГ-29. Сі-Ен-Ен

7 квітня 2022 р. Мирна угода, укладена під час переговорів, розвалюється. У відповідь США збільшують військову підтримку України. (NPR) (Іноземні справи)

8 квітня 2022 р. США нарешті схвалюють передачу Словаччини С-300, але блокують передачу МІГ-29. Рейтер

10 квітня 2022 р. Джейк Салліван відхиляє запити України на важке озброєння, таке як літаки та танки, і каже, що США нададуть Україні «необхідну зброю». Джейк Салліван Рейтер

13 квітня 2022 р. Висновки Що ми можемо винести із цієї серії подій? По-перше, очевидно, що з моменту вступу на посаду Байден веде переговори про майбутнє України з Путіним, залишаючи Зеленського осторонь. Цілком можливо, що Білл Бернс не дізнався про наміри Путіна щодо України завдяки таємній шпигунській роботі; можливо, Сергій Наришкін чи навіть сам Путін просто прямо сказали Бернсу, що росіяни збираються вторгнутися. На тому саміті Байдена та Путіна в Женеві у червні 2021 року двоє чоловіків обговорили безліч питань, і Україна була лише одним із них. Вони могли обговорювати Іран, кліматичну повістку Байдена, договори про ядерну зброю або низку інших питань, важливих для обох країн. Але зрозуміло, що для Байдена Україна посідала останнє місце у порядку денному, а для Путіна це було найважливіше питання. Можна припустити, що до якої угоди вони не прийшли в Женеві, вона не була вигідною для України. Зрештою, можна дійти невтішного висновку, що як тільки Байден зрозумів, що Путін вторгнеться в Україну, він приготувався здатися, а не воювати. Коли в листопаді чи грудні адміністрація Байдена була на 100% впевнена, що Путін вторгнеться за кілька тижнів, вона не змогла належним чином озброїти Україну ні для стримування, ні для війни. Відразу після того, як Путін ухилився від візиту Керрі у липні 2021 року, Байден відправив свою першу зброю до України, але це постачання потекло. Коли листопаді війна стала майже неминучою, Байден відправив ще стрілецьку зброю. Це були поставки зброї в екстреному режимі для припинення війни; вони були поверхневою грою. Адміністрація Байдена не лише відмовилася відправити зброю на Україну, а й заборонила союзникам НАТО відправляти власну зброю на Україну, побоюючись «ескалації». Адміністрація Байдена не хотіла, щоб капітуляція була надто кривавою або виглядала як втрата для США, які зробили все, що могли, і зазнали невдачі. Генерал Марк Міллі заявив Конгресу, що він упевнений, що Україна програє. Він не хотів посилати українцям якусь справжню зброю, бо вважав, що її просто залишать для російської армії, щоб вона забрала її пізніше. Навіть зброя, яку адміністрація Байдена вирішила надіслати, показує, наскільки непідготовленими були Марк Міллі, натовп корпорації RAND та прихильники умиротворення до цього конфлікту. Вони відправили Україні «Джавеліни» та «Стінгери» — зброю, придатну для ведення партизанської війни в горах Афганістану чи джунглях В’єтнаму, а не в сильно урбанізованому ландшафті України. Відправивши лише зброю для партизанської війни замість повного комплекту озброєнь для звичайної війни, Міллі показав, як мало він довіряє українській армії: адміністрація Байдена готувалася до того, що Україна одразу програє. Замість того, щоб готувати для України танки, винищувачі та ракети великої дальності, адміністрація Байдена підготувала евакуаційний гелікоптер для Зеленського та білий прапор для України. Лише особиста моральна мужність Зеленського вкотре запобігла повній капітуляції. З лютого до червня чотири місяці, чотири місяці (!) доставлялося важке озброєння в Україну. Навіть після того, як українці відбилися та захистили Київ, США по краплях-капах відправляли зброю в Україну з катастрофічними наслідками. У квітні 2022 року Ллойд Остін сміливо виступив за те, щоб озброїти Україну не лише для виживання, а й для перемоги. Але з того часу основна група переговорників із найближчого оточення Байдена воліла відкладати та використовувати зброю повільно, а не терміново озброювати Україну. Заблокувавши HIMARS, потім танки, потім літаки, а потім випустивши їх в обмеженій кількості лише після великої затримки, Сполучені Штати коштували Україні її контрнаступу, а також багатьох безневинних життів. Час вирішує все на війні. Якби Сполучені Штати надали Україні важке озброєння, таке як танки, літаки та ATACMS, раніше і у великих кількостях, Україна мала б набагато більше шансів повернути свою територію і завдати удару по російській зброї, яка досі щодня обстрілює українське громадянське населення. Виходить, кожен український запит — це ще один козир для США в переговорах з Росією. Тим часом сумнівні геополітичні розрахунки трійці Байденів розплачуються українською кров’ю як військовою, так і цивільною. Так, станом на 10 липня 2023 року Сполучені Штати виділили Україні військову допомогу на суму 47 мільярдів доларів. Але з погляду фактичної доставки та практичної корисності ця цифра набагато менша. З виділених 47 мільярдів доларів надійшло лише 17 мільярдів доларів. Прийняте раніше цього місяця рішення заблокувати будь-яке запрошення для майбутньої участі України в НАТО — це ще один приклад того, як Сполучені Штати тримають на столі більше козирів для переговорів із Кремлем. Заключення Знову і знову мислителі адміністрації Байдена часів холодної війни намагалися вирішити українську проблему, йдучи на компроміс із Путіним, але їх зупиняла мужність українців. Переговорникам Байдена час дати свідчення під присягою перед Конгресом і порозумітися. Чому вони обговорюють майбутнє України без України? Чому вони продовжують намагатися укладати таємні угоди з Кремлем? І чому вони не підтримають українську перемогу публічно та цілком, не лише на словах, а й на ділі? Щодня, коли Америка не повністю віддана перемозі України, сприяє російському геноциду. Українці помирають сьогодні прямо зараз, тому що адміністрація Байдена відмовляється діяти. Настав час зробити вибір: або українці користуються тим самим правом на свободу, життя та свободу, що й усі люди, чи ні. Ми або вперто боремося за мир правил та цінностей, або ні. Білл Бернс, Джон Керрі та Джейк Салліван живуть у світі, де великі держави встановлюють правила, а маленькі країни мають їм підкорятися. Як і Путін. Ми не повинні жити у цьому світі. Ми можемо вибрати керуватися мораллю, а не якимось холодним політичним розрахунком, який завжди не сходиться. Замість того, щоб вирячитися на секс-записи Хантера Байдена, спікер Палати представників Маккарті повинен виконати свою роботу і привести Бернса, Керрі та Саллівана до присяги. Більше ніяких прихованих переговорів із Путіним та його військовою злочинною мафією. Витягніть таємних переговорників Байдена на світ, щоб вони прозвітували перед американським народом, який переважною більшістю підтримує Україну. Слава України! Слава героям! Гаррі Каспаров. A History of Betrayal: Biden’s Team Keeps Negotiating About Ukraine Without Ukraine | August 13, 2023