ГУР: Кремль планує мобілізувати на війну в Україні сотні тисяч людей

За даними української розвідки, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю Obozrevatel.

«Агресор має намір відновити боєздатність і наступальний потенціал своєї армії. Керівництво армії держави-агресора декларує намір створити цілу низку нових військових формувань: десантних полків, дивізій, механізованих бригад. За нашими оцінками, у Кремлі планують мобілізувати на війну в Україні кілька сотень тисяч людей», – сказав Скібіцький.

За його словами, щоб реалізувати цей план з метою втримати те, що Росія окупувала, а також продовжувати воєнний тиск на нашу державу, ворогу необхідна не лише мобілізація, а й час на підготовку солдатів та їхнє оснащення.

«Масова мобілізація – непопулярне рішення, але путінський режим не має іншого виходу. Вони вже давно до цього готуються», – зазначив Скібіцький.

Він зауважив, що Росія уже ухвалила низку законів і нормативних актів, які посилюють покарання за неявку у військкомат та ухилення від мобілізації. Також у Росії збільшили призовний вік, а саму повістку на війну тепер надсилають в електронному форматі, розповів представник ГУР.

Він також нагадав, що росіянам, які не вчиняли воєнних злочинів та не хочуть брати участь у війні проти України, наша держава гарантує захист в межах проєкту для добровільної здачі в полон «Хочу жить».