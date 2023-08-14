У Польщі звинуватили у шпигунстві й заарештували двох росіян, які поширювали агітки ПВК Вагнера На Лимано-Куп’янському напрямку ворог стягує свої резерви, залучає штурмові підрозділи «Шторм Z» » Генерал-майора СБУ засудили на 12 років за держзраду До 12 років в’язниці засудили колишнього генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова за державну зраду. Він працював на російські спецслужби та готував терористичний акт в інтересах країни-агресора. Про це у понеділок, 14 серпня, повідомив Офіс генерального прокурора України. Засуджений обіймав посаду колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України. Генерал-майор був затриманий у квітні 2020 року під час спецоперації контррозвідки. Колишнього генерал-майора СБУ засудили до 12 років в’язниці за державну зраду. Серпень 2023.Фото: Офіс генерального прокурора України Прокурори у суді довели, що Шайтанов збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам Росії. Також за завданням російських спецслужб засуджений підшукував людей серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту. Він мав на меті убити майора армії Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва, повідомив Офіс генпрокурора.