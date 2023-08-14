Франція допомогла у підготовці 6 тисяч військових ЗСУ

Франція станом на серпень, допомогла у навчанні шести тисяч українських військових у межах оборонної підтримки.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Var Matin.
Тренування українців проходило на території Франції та у Польщі.
“Уже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею”, – сказав міністр.
Лекорню зазначив, що для контрнаступальних дій ЗСУ проти російських окупантів, Україні необхідне “нове покоління солдатів, яких потрібно навчати”.
Міністр підкреслив, що Франція продовжує допомагати Україні, зокрема шляхом постачання військової техніки, артилерії та боєприпасів.
Він додав, що Україна щомісяця отримує від Франції партії 155 мм артилерійських снарядів.
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