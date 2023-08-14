Франція допомогла у підготовці 6 тисяч військових ЗСУ

Франція станом на серпень, допомогла у навчанні шести тисяч українських військових у межах оборонної підтримки.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв’ю Var Matin.

Тренування українців проходило на території Франції та у Польщі.

“Уже в серпні ми досягли мети, яку поставили перед собою на рік, підготувавши шість тисяч українських військових, розподілених між Францією і Польщею”, – сказав міністр.

Лекорню зазначив, що для контрнаступальних дій ЗСУ проти російських окупантів, Україні необхідне “нове покоління солдатів, яких потрібно навчати”.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню. Фото: Міноборони України Міністр підкреслив, що Франція продовжує допомагати Україні, зокрема шляхом постачання військової техніки, артилерії та боєприпасів.

Він додав, що Україна щомісяця отримує від Франції партії 155 мм артилерійських снарядів.