Дихання та Пам’ять: Як Дослідження з Японії Виявили Зв’язок

Недавнє дослідження, проведене японськими науковцями, виявило цікавий зв’язок між нашим диханням і здатністю до формування пам’яті. Вчені з’ясували, що дихання може впливати на активність мозку, зміцнюючи або послаблюючи здібності людини до збереження спогадів.

Дослідження, опубліковане у ScienceAlert, висвітлює, що медулярна дихальна активність, або природне дихання, відіграє ключову роль у життєзабезпеченні ссавців. Ця активність контролюється довгастим мозком, в якому розташований центр контролю дихання. Важливою є також група нейронів у комплексі пре-Бьотцінгера, що знаходиться всередині довгастого мозку.

Науковець Нодзому Накамура з медичного університету Хіого в Японії стверджує, що дихання є фундаментальною дією для життя ссавців. Він відзначає, що останні дослідження демонструють, як дихання може впливати на стан людського мозку.

У проведеному дослідженні вчені втручалися у скупчення нейронів у мозку генетично модифікованих мишей. Вони виявили, що зміна режиму дихання мишей впливала на їхню здатність формувати важливі спогади під час тестів на розпізнавання об’єктів та формування страху.

Також виявлено, що паузи в диханні впливають на активність гіпокампа мозку під час пригадування, що є ключовим для зберігання короткочасної та довгострокової пам’яті. У подальших тестах примусове нерегулярне дихання покращувало пам’ять мишей, тоді як уповільнення дихання погіршувало її якість.

Раніше дослідження цієї ж команди вказувало, що зміна дихання під час процесу згадування може впливати на швидкість спогадів. Сканування мозку допомогло з’ясувати, як зміни дихання впливають на певні зв’язки між різними частинами мозку.

Науковці вважають, що ці відкриття можуть мати важливі наслідки для терапії та лікування психічних розладів, зокрема депресії. Розуміння ролі дихання у функціонуванні мозку є ключовим для подальших досліджень і розробки нових методів терапії.