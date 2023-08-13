В Австрії сталася ДТП за участі мікроавтобуса з українцями

У суботу, 12 серпня, мікроавтобус на польських номерах, який перевозив українців, перекинувся поблизу столиці Австрії Відня. У ДТП загинули четверо людей, ще щонайменше 4 отримали поранення

Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що трагедія сталася близько 7-ї ранку на автомагістралі А5 поблизу Гавайнсталя — між виїздами Gaweinstal-Mitte і Hochleiten у бік Відня.

За даними австрійських видань, мікроавтобус перекинувся, пробив поручні мосту і впав на ґрунтову дорогу, яка пролягала під трасою. Водій, якому вдалося вижити, засвідчив, що під час керування автобусом заснув на кілька секунд.

Внаслідок ДТП загинуло четверо людей — двоє дорослих і двоє дітей віком три роки й кілька місяців. За даними пожежної бригади, двоє загиблих дорослих були бабусею і дідусем дітей.

Також у транспортному засобі їхала ще одна дитина — вона отримала легкі травми, як і інші троє пасажирів.