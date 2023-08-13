Українська ППО вже збила 13 «Кинджалів» і понад 20 інших балістичних ракет

Українська ППО збила загалом 13 аеробалістичних ракет «Кинджал», а також понад 20 «Іскандерів» та С-400 — речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі Українському Радіо

За словами Ігната, росіяни щомісяця виготовляють близько 100 ракет різних типів, серед них і Х-47 «Кинджал». Хоча запас «Кинджалів» у ворога відносно невеликий.

«Щодо вчорашньої (11 серпня — ред.) атаки з боку росіян, це були аеробалістичні ракети Х-47 «Кинджал», одну з яких збито в Київській області. Ці ракети можуть збивати засоби протиповітряної оборони, здатні працювати проти балістичних ракет. Таких засобів в Україні небагато, але все ж таки результат є.

Уже не один «Кинджал» знищено протиповітряною обороною України. 16 травня — 6 ракет, 16 червня — теж 6, і зараз маємо ще одну. Тобто це вже 13 «Кинджалів» були збито Протиповітряною обороною України. Додайте до них ще понад 20 збитих балістичних ракет, зокрема «Іскандери» та С-400. Враховуючи, що «Кинджал» рухається у небі на величезній швидкості, понад 7 тисяч кілометрів на годину, то часу на його ліквідацію небагато».

Деталі: За словами Ігната, атака ворога 11 серпня – підтвердження того, що противник володіє інформацією про об’єкти інфраструктури та військові об’єкти і використовує її.

«Українське військове керівництво теж розуміє це, і вживаються всі необхідні заходи, щоб зберегти техніку та особовий склад і щоб якомога менше постраждало цивільне населення», — наголосив він.