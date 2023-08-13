У світі 6-та людина змогла вилікуватися від ВІЛ

У світі з’явилася шоста людина, яку вилікували від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ).

Про це пише видання France 24.

П’ятдесятирічний чоловік одужав після пересадки кісткового мозку. Його охрестили «женевським пацієнтом». Тепер він шоста людина, яку вилікували від ВІЛу.

За словами вченим, попереднім пацієнтам також трансплантували стовбурові клітини вже мутованого CCCR5. Ця клітина блокує проникнення ВІЛ у клітини організму.

Так само у 2018 році цьому ж пацієнту з Женеви пересадили ці стовбурові клітини для лікування агресивної форми лейкемії, але вже без мутації. Це означало, що вірус все ще був здатний проникати в клітини пацієнта.

Та вже за 20 місяців, коли чоловік припинив прийом антиретровірусних препаратів, лікарі не виявили жодних слідів вірусу в його організмі.

Поки що вчені не виключають можливосіт повернення вірусу. Але кажуть, що пацієнт перебуває в стані тривалої ремісії. Діагноз ВІЛу поставили чоловіку ще у 1990 році.

Асьє Саез-Ціріон, науковець з Інституту Пастера у Франції сказав що, якщо через 12 місяців не було жодних ознак вірусу, ймовірність того, що його неможливо буде виявити в майбутньому, значно вища.

Також він додав кілька можливих пояснень того, чому пацієнт із Женеви вилікувався.

«У цьому конкретному випадку, можливо, трансплантація усунула всі інфіковані клітини без необхідності знаменитої мутації», – говорить він.

Також науковець вказав на важливу роль імуносупресивного лікування, яке було потрібним після трансплантації.

Перед цим людей змогли вилікували у Берліні, Лондоні, Дююсельдорфі, Нью-Йорку та Сіті-оф-Хоуп.