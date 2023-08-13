ISW: ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, проте це ще не плацдарм Українська ППО вже збила 13 «Кинджалів» і понад 20 інших балістичних ракет » Росія втратила за добу в Україні 560 військових Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 253 850 військових. У російській армії ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства Про це інформує Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4298 (+3)

бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11)

артилерійських систем – 5072 (+19)

РСЗВ – 713 (+0)

засоби ППО ‒ 477 (+5)

літаків – 315 (+0)

гелікоптерів – 313 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)

крилаті ракети ‒ 1379 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20)

спеціальна техніка ‒ 760 (+1)