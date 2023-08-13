Росія втратила за добу в Україні 560 військових

Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4298 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11)
- артилерійських систем – 5072 (+19)
- РСЗВ – 713 (+0)
- засоби ППО ‒ 477 (+5)
- літаків – 315 (+0)
- гелікоптерів – 313 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)
- крилаті ракети ‒ 1379 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20)
- спеціальна техніка ‒ 760 (+1)
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