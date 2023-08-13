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Росія втратила за добу в Україні 560 військових

втрати ворога
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на війні в Україні 253 850 військових. У російській армії ростуть панічні настрої та збільшується кількість випадків дезертирства

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 253 850 (+560) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4298 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 8335 (+11)
  • артилерійських систем – 5072 (+19)
  • РСЗВ – 713 (+0)
  • засоби ППО ‒ 477 (+5)
  • літаків – 315 (+0)
  • гелікоптерів – 313 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4204 (+3)
  • крилаті ракети ‒ 1379 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7543 (+20)
  • спеціальна техніка  ‒ 760 (+1)
13 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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