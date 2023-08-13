РФ провела ротацію на Бахмутському напрямку

Про це розповів український військовий Кирило Сазонов у етері Еспресо.

«Ворог намагається не дати нам оточити своє угруповання в Бахмуті. Саме угруповання замінили. Днями була ротація. Вивели так звані 1-й і 2-й армійські корпуси — «ДНР» і «ЛНР». Замість них завели три полки російських територіальних військ — другий сорт», — зазначив він

На південь від Бахмута, зокрема у Кліщіївці, на околицях тривають важкі бої. РФ намагається захопити її знову. Переважно працюють ворожі десантники, яких посилили мотострілками. Проте успіху не мають.

«Російські пропагандисти сумно кажуть, що «все під контролем». У них навіть брехати не виходить, що вони кудись просуваються», — зауважив Кирило Сазонов.