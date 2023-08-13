На лінії фронту є ділянки, де до 5 мін на квадратний метр, — Резніков

Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю The Guardian, що вийшло сьогодні, 13 серпня 2023 року.

«Російські мінні поля є серйозною перешкодою для наших військ, але не нездоланною. У нас є кваліфіковані сапери та сучасна техніка, але їх вкрай недостатньо для фронту, який простягнувся на сотні кілометрів на сході та півдні України», — зазначив міністр.

«Звертаючись з терміновим проханням до союзників Олексій Резніков розповів, що його солдати викопують по п’ять мін на кожен квадратний метр у місцях, закладених російськими військами, щоб спробувати зірвати контрнаступ України», — йдеться у статі.

За словами Резнікова, під час нинішнього етапу контрнаступу, Україні критично потрібно більше обладнання для розмінування — від мінних тралів до торпед Банглора.

«Також життєво необхідно розширити та прискорити підготовку саперів. Це повинно бути швидким і систематичним. Сапери потрібні тут і зараз. Їхня робота рятує життя та забезпечує просування наших військ», — додав міністр.