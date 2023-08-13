ISW: ЗСУ закріпилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області, проте це ще не плацдарм

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що ЗСУ зайняли позиції на захід від Козачих Лагерів після кількох днів обмежених рейдів через річку Дніпро. Російські блогери стверджували, що українські розвідувальні групи продовжують діяти на захід від Козачих Лагерів, але сам населений пункт, як і раніше, окупований.

За словами аналітиків, українські розвідувальні групи продовжують діяти в районі Антонівського мосту та Голої Пристані та проводять рейди через річку Дніпро. На думку фахівців, заяви Росії про те, що Сили оборони України зберігають присутність на східному березі Дніпра, дозволяють припустити, що російські сили стурбовані тим, що ЗСУ зайняли напівстійкі позиції на березі.

В ISW вважають, що ефективна механізована контратака Росії може поставити під загрозу українську передову позицію, але неясно, чи російські сили мають необхідні для цього механізовані резерви.