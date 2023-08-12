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За добу ЗСУ «відправили на концерт до кобзона» близько 510 рашистів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.08.23 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 253290 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 4295 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 8324 (+6) од,

артилерійських систем / artillery systems – 5053 (+10) од,

РСЗВ / MLRS – 713 (+0) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 472 (+1) од,

літаків / aircraft – 315 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 313 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4201 (+4),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1378 (+1),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7523 (+12) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 759 (+3).

12 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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