За добу ЗСУ «відправили на концерт до кобзона» близько 510 рашистів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.08.23 were approximately:
особового складу / personnel ‒ близько/ about 253290 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated,
танків / tanks ‒ 4295 (+5) од,
бойових броньованих машин / APV ‒ 8324 (+6) од,
артилерійських систем / artillery systems – 5053 (+10) од,
РСЗВ / MLRS – 713 (+0) од,
засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 472 (+1) од,
літаків / aircraft – 315 (+0) од,
гелікоптерів / helicopters – 313 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4201 (+4),
крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1378 (+1),
кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7523 (+12) од,
спеціальна техніка / special equipment ‒ 759 (+3).
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