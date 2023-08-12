На Куп’янському напрямку армія РФ не мала успіхів у наступі — Генштаб В Индии компании дают работникам выходной, чтобы посмотреть новый фильм » За добу ЗСУ «відправили на концерт до кобзона» близько 510 рашистів Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.08.23 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 12.08.23 were approximately: особового складу / personnel ‒ близько/ about 253290 (+510) осіб ліквідовано / persons were liquidated, танків / tanks ‒ 4295 (+5) од, бойових броньованих машин / APV ‒ 8324 (+6) од, артилерійських систем / artillery systems – 5053 (+10) од, РСЗВ / MLRS – 713 (+0) од, засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 472 (+1) од, літаків / aircraft – 315 (+0) од, гелікоптерів / helicopters – 313 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 4201 (+4), крилаті ракети / cruise missiles ‒ 1378 (+1), кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 7523 (+12) од, спеціальна техніка / special equipment ‒ 759 (+3).