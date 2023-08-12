овернення 30 тисяч та доплати пораненим бійцям: уряд оновив порядок та розмір виплат

Уряд здійснив зміни в порядку виплати і розміру додаткової винагороди для військовослужбовців. Повертаючи додаткові виплати в розмірі 30 тисяч гривень, вони тепер передбачені також для поранених бійців, інструкторів, курсантів і строковиків. Ця ініціатива оформлена в Постанові Уряду № 836 від 9 серпня, яка доступна на Урядовому порталі.

Цікаво, що зміни відносяться до виплати додаткової винагороди з 1 червня 2023 року.

Одна з найважливіших змін стосується поранених бійців. Тепер військовослужбовці, які були визнані обмежено придатними або непридатними до служби внаслідок поранення Військово-лікарською комісією, після перебування у розпорядженні командирів протягом більше двох місяців і до закінчення цього періоду, отримуватимуть щомісячну додаткову винагороду в розмірі 20 100 гривень.

Постанова також встановлює щомісячні доплати для військових, які проходять строкову службу (6 000 гривень), а також для курсантів (2 350 гривень).

Згідно з новими правилами, під час воєнного стану додаткові щомісячні виплати в розмірі 30 тисяч гривень передбачені для:

Військовослужбовців ЗСУ, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міноборони, Нацгвардії, Держприкордонної служби, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, Держспецтранспорту, які здійснюють бойові завдання для захисту України від військової агресії РФ;

Осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та поліції;

Військовослужбовців на посадах керівного та інструкторсько-викладацького складу у навчальних центрах та підрозділах залежно від їхньої кваліфікації (від 15 до 30 тисяч гривень).

Також можуть отримати додаткові виплати до 50 тисяч гривень:

Військовослужбовці, які віддалено керують військовими частинами і підрозділами на лінії зіткнення та беруть участь у бойових діях на відстані першого ешелону оборони або наступу;

Особи, які знаходяться в полоні, є заручниками або інтерновані в нейтральних державах або безвісно відсутні, які брали участь у бойових діях або забезпечували нацбезпеку і оборону на територіях зіткнень, зокрема тимчасово окупованих українських територіях.

Додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень отримуватимуть: