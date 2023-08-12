Мільярдери Авен і Фрідман потрапили під американські санкції

Управління контролю за зовнішніми активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки включило російських мільярдерів Михайла Фрідмана і Петра Авена до списку осіб, на які поширюються санкції.

Джерело цієї інформації — «Європейська правда», яка посилається на заяву прес-служби Мінфіну США.

Додатково до цього списку були включені російські підприємці Герман Хан та Алексєй Кузьмічов.

Крім цього, обмеження також поширилися на Російський союз промисловців і підприємців.

Варто згадати, що Фрідман і Авен вже знаходилися в санкційному списку Європейського Союзу з 28 лютого 2022 року, всього за чотири дні після початку активної фази російської військової інтервенції. Ці мільярдери негайно заявили, що будуть оскаржувати запроваджені обмеження.

Фрідман, який виріс в Україні, але здобув величезний статус в Росії і переїхав до Лондона в 2015 році, регулярно спростовує будь-які зв’язки з російським урядом. Незважаючи на санкції, він продовжує жити та інвестувати в Британії.

Авен також покинув Росію незабаром після своєї участі в зустрічі з Путіним, яка відбулася в перший день повномасштабної війни, і досі не повернувся на батьківщину.