В ООН «приголомшені» обстрілами Запоріжжя росіянами, США кажуть про «зневагу Росії до людського життя»

В ООН та США відреагували на обстріли готелю в Запоріжжі, де працювали відповідні міжнародні місії.

Обстріли Запоріжжя, лікарні в Києві та інших цивільних об’єктів в українських містах свідчать про зневагу Росії до людського життя, каже посолка США в Україні Бріджит Брінк. Таким ударом Росія намагається надіслати сигнал міжнародній спільноті, що вони в небезпеці в Україні, переконаний професор Кларк.

“Росія продовжує свої невпинні й варварські напади на народ України — вчора вона вдарила по готелю в Запоріжжі, яким користуються колеги з [ООН] та партнери USAID; сьогодні обстріляла ракетами Київ та інші українські міста. За минулу добу: 4 загиблих, понад 40 поранених, уламками пошкоджена дитяча лікарня. Зневага Росії до людського життя не має меж”, — написала Брінк на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter) зранку 11 серпня.

Так посолка прокоментувала чергові ракетні удари Росії по Запоріжжю 10 серпня та Києву 11 серпня. В Запоріжжі ціллю удару став готель “Рейкарц”, де часто зупиняється персонал міжнародних організацій, зокрема ООН та USAID, під час роботи в цьому регіоні України. Готель також використовували для денного дитячого табору. Внаслідок російської атаки, за повідомленнями ЗМІ, одна людина загинула і 16 отримали поранення, включаючи чотирьох дітей.

Деніз Браун, гуманітарна координаторка ООН з питань України у своїй заяві зазначила: “Я приголомшена новиною про те, що готель, який часто використовує персонал ООН і наші колеги з неурядових організацій, які підтримують людей, що постраждали від війни, став ціллю російського удару в Запоріжжі. […] Я зупинялася в цьому готелі кожен раз, коли була з візитом в Запоріжжі”.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський так прокоментував черговий напад Росії на місто: “Запоріжжя. Місто щоденно потерпає від обстрілів з боку окупантів. Від удару російською ракетою по цивільній будівлі зайнялася пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Мої співчуття. Є поранені”.

Росія навмисне обстріляла готель, каже професор Майкл Кларк в коментарі Sky News. Він побачив в таких діях Росії сигнал міжнародній спільноті, що вона перебуває в небезпеці в Україні.