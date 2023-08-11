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Сили оборони знищили 580 російських військових та 12 танків

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в facebook.

Втрати РФ сягнули 252 780 осіб вбитими

За минулу добу росіяни втратили:

Особового складу —  близько 252 780 (+580 за добу) осіб ліквідовано

Танків ‒ 4290 (+12) одиниць

Бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15)

Артилерійських систем – 5043 (+15)

РСЗВ – 713 (+2)

Засоби ППО ‒ 471 (+2)

Літаків – 315 (+0)

Гелікоптерів – 313 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18)

Крилаті ракети ‒ 1377 (+0)

Кораблі /катери ‒ 18 (+0)

Автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16)

Спеціальна техніка ‒ 756 (+10)

11 августа, 2023 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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