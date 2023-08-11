Байден попросив у Конгресу понад $20 млрд на підтримку України РФ завдала ракетного удару по Україні: у Києві уламки впали на територію дитячої лікарні » Сили оборони знищили 580 російських військових та 12 танків Українські військові стримують наступальні дії росіян на Куп’янському, Мар’їнському, Авдіївському напрямках та в районі Бахмута. За добу ліквідовано 580 військових РФ Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в facebook. Втрати РФ сягнули 252 780 осіб вбитими За минулу добу росіяни втратили: Особового складу — близько 252 780 (+580 за добу) осіб ліквідовано Танків ‒ 4290 (+12) одиниць Бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15) Артилерійських систем – 5043 (+15) РСЗВ – 713 (+2) Засоби ППО ‒ 471 (+2) Літаків – 315 (+0) Гелікоптерів – 313 (+0) БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18) Крилаті ракети ‒ 1377 (+0) Кораблі /катери ‒ 18 (+0) Автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16) Спеціальна техніка ‒ 756 (+10)