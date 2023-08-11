Сили оборони знищили 580 російських військових та 12 танків

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ в facebook.
Втрати РФ сягнули 252 780 осіб вбитими
За минулу добу росіяни втратили:
Особового складу — близько 252 780 (+580 за добу) осіб ліквідовано
Танків ‒ 4290 (+12) одиниць
Бойових броньованих машин ‒ 8318 (+15)
Артилерійських систем – 5043 (+15)
РСЗВ – 713 (+2)
Засоби ППО ‒ 471 (+2)
Літаків – 315 (+0)
Гелікоптерів – 313 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4197 (+18)
Крилаті ракети ‒ 1377 (+0)
Кораблі /катери ‒ 18 (+0)
Автомобільної техніки та автоцистерн – 7511 (+16)
Спеціальна техніка ‒ 756 (+10)
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