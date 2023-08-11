РФ завдала ракетного удару по Україні: у Києві уламки впали на територію дитячої лікарні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Повітряні сили попередили про пуски аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» з МіГ-31К у напрямку Київщини о 10:04. Незабаром у столиці пролунали вибухи. У КМВА повідомили, що у Києві та області працюють сили ППО.

Перший заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін написав, що протиповітряна оборона працює й на Хмельниччині.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на територію однієї з дитячих лікарень столиці впали уламки ракети. Пізніше він додав, що ще два місця падіння уламків ракет в Оболонському районі Києва. На вулиці Богатирській пошкоджений дах приватного будинку. Також на Оболоні виявили уламок на відкритій місцевості в одному з дачних кооперативів. Постраждалих немає.

Начальник КМВА Сергій Попко уточнив, що за попередньою інформацією, в Оболонському районі, на території дитячої лікарні впало декілька уламків. Дані щодо потерпілих та руйнувань з’ясовуються.