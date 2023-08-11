Прогноз погоди на вихідні 12–13 серпня: тепло, але місцями можливі опади

На українців чекає вельми комфортний серпневий вікенд. За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних буде теплою, із мінливою хмарністю, подекуди знову не обійдеться без дощів і гроз.

Погода в суботу 12 серпня

На півночі країни та в західних регіонах повітря прогріється до +19…+22 °С. У центрі, на Закарпатті та сході очікується +23…+25 °С, на півдні та південному сході — до +26 °С.

У всіх західних областях та на Одещині обійдеться без опадів, тож можна вже зараз планувати сімейну вечерю на літній терасі чи похід на ринок за стиглими персиками та кавуном. На решті території України можливі короткочасні дощі, які не вимагатимуть особливого корегування планів на вихідний.

Погода в неділю 13 серпня

Наприкінці тижня майже на всій території України буде ясно, невеликий дощ очікується лише у Сумській та Чернігівській областях. Тут середня температура становитиме +21…+23 °С, на заході та в центрі — +23…+26 °С, на півдні та сході — +27…+28 °С.

Погода у понеділок 14 серпня

Тиждень розпочнеться з ясної погоди по всій Україні. У більшості областей термометри показуватимуть +26…+28 °С, у Запорізькій області очікується до +31 °С. Оскільки погода у багатьох регіонах на початку тижня знову буде спекотною, нагадуємо: оновлювати засоби з SPF-захистом варто кожні дві години.

Серпень — час амброзії

Ще не відцвів полин, а вже починається сезон амброзії. Людям, схильним до алергії, рекомендуємо бувати на природі тільки в масці, в ідеалі — після дощу, коли пилок прибиває до землі. Алергологи також рекомендують частіше прати наволочки, ретельно чистити килимки біля дверей, а також проводити щоденне вологе прибирання.

Увага, можуть бути пожежі!

12–13 серпня у Вінницькій та Житомирській областях очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Не розпалюйте вогонь поблизу сухої трави чи будматеріалів, не розводьте багаття у хвойних лісах і під кронами дерев — вогонь у ці дні може поширюватися з колосальною швидкістю.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Івана, 12 серпня, дощило, до кінця серпня слов’яни чекали на сиру і прохолодну погоду. А якщо у повітрі цього дня літало багато павутинок, навпаки, готувалися до спекотного та сонячного кінця літа.

Ранковий густий туман на Євдокимів день, 13 серпня, вважався провісником багатого врожаю грибів. А ще спостерігали за вітром: що сильнішим він був, то більш суворою і сніжною мала бути зима.