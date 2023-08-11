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Німеччина планує дати Україні далекобійні ракети Taurus, — ЗМІ

ракети Taurus
Уряд Німеччини може невдовзі надати Києву далекобійних крилатих ракет Taurus – це рішення координують зі США, що може призвести до паралельного надання ATACMS

Про це пише німецьке видання t-online.

За повідомленнями з кіл керівної Соціал-демократичної партії, німецький уряд планує оголосити про постачання крилатих ракет Taurus в Україну «найближчим часом», пише німецьке видання.

«Наразі канцелярія працює над розв’язання цього питання з найважливішим союзником Німеччини і найбільшим прихильником України – Сполученими Штатами Америки», – йдеться у публікації.

За інформацією з урядових партійних кіл, ВПС Німеччини також дали зелене світло на постачання німецьких Taurus. Минулого тижня Офіс канцлера отримав від Федерального міністерства оборони презентацію, в якій узагальнено найважливіші факти про ці ракети: наявність у бундесвері, ризики, ефективність зброї.

Як відзначає видання, це рішення може сприяти постачанню не тільки крилатих ракет Taurus, а й американських ракет ATACMS. Як підтвердили t-online кілька соціал-демократів, скоординований підхід, особливо зі США, є необхідною умовою для того, щоб канцлер погодився на нові системи озброєнь для України.

11 августа, 2023 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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