На Волинському напрямку немає ознак підготовки ворога до наземного наступу

Про це повідомили у пресслужбі командування Об’єднаних сил ЗСУ, передає «Еспресо.Захід«.

«Наразі загрози немає, але вона може утворитися в подальшому. І для того щоб, починаючи з цього дня, ворогові створити необхідні сили і розпочати тут наступальні дії знадобиться не менше півтора місяця», — сказав Наєв.

За його словами, мета поїздки — перевірка виконання на місцях завдань, поставлених місяць тому. Зокрема, йдеться про мінування місцевості, облаштування нових оборонних позицій, зміцнення охорони та оборони важливих цивільних об’єктів критичної інфраструктури.

«Ми намітили, що ще додатково необхідно зробити, яку конкретну допомогу бійцям необхідно надати для того, щоб зміцнити позиції та підвищити ефективність наших оборонних спроможностей. Зокрема, на ділянці кордону на території Рівненської області збільшено кількість спостережних постів, утворено нові опорні позиції, відкрито більше 15-ти нових опорних позицій, укладено десятки тисяч мін, серед них не менше 20% – це протипіхотні міни в керованому варіанті», — повідомив командувач.