Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитися скасування медичного страхування для біженців з України — коментар Корнійчука на FB-сторінці посольства

«Ми глибоко розчаровані і стурбовані нещодавнім рішенням ізраїльського уряду скасувати медичне страхування для біженців з України.

Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від убивств наших громадян росіянами — тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства від рук росіян.

Ми закликаємо ізраїльський уряд не відвертатися від базового гуманітарного акту — здоров’я наших біженців».

Корнійчук закликав міністра фінансів Смотрича та міністра соціальної політики Маргі переглянути своє рішення і в якості жесту гуманізму надати українським біженцям базовий соціальний захист та медичне страхування.