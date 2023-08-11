Байден попросив у Конгресу понад $20 млрд на підтримку України

Як пише Associated Press, загалом у запиті йдеться про $40 млрд.

Окрім коштів, передбачених для підтримки України, він містить $12 млрд для поповнення федерального фонду реагування на стихійні лиха, а також кошти на покращення правоохоронних заходів на кордоні з Мексикою.

Як зазначає видання, цього разу затвердити кошти може виявитись складніше, ніж раніше, через те, що республіканці у Конгресі відчувають великий тиск у тому, щоб підтримати свого однопартійця та лідера партії Дональда Трампа, який ставиться скептично до необхідності такої значної підтримки України. Водночас серед американських виборців підтримка допомоги Україні дещо знизилась.

Бюджетна директорка Білого дому Шаланда Янг у листі до спікера Палати представників Кевіна Маккарті закликала його до негайних дій.

Запит одразу сформували в такий спосіб, щоб збільшити шанси на двопартійну підтримку, зокрема таким проявом є збільшення фінансування на прикордонну охорону, що є пріоритетним питанням для республіканців.